"Veronica, devo dirti una cosa". UeD, gesto inatteso di Maria De Filippi per la tronista. Solo applausi (Di lunedì 23 maggio 2022) Momento molto interessante a Uomini e Donne. La protagonista è stata Maria De Filippi, che ha voluto rendersi artefice di un gesto bellissimo nei confronti della tronista Veronica Rimondi nella puntata andata in onda il 23 maggio su Canale 5. La padrona di casa ha mostrato al pubblico e ai presenti in studio un'esterna della giovane, ma Queen Mary ha rotto gli indugi e l'abbiamo vista in una versione totalmente differente. Ovviamente per la gioia della ragazza, che sicuramente non se l'aspettava. Maria De Filippi a Uomini e Donne ha voluto aprire il suo cuore nei suoi riguardi. A proposito della tronista, nei giorni scorsi è già stata anticipata la scelta di Veronica Rimondi. Stando al Vicolo delle News, Veronica ...

