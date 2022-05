Ultimati i lavori in via Tifata, già approvato il progetto per via degli Orti e via Zibella (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Prosegue l’importante intervento di rifacimento del manto stradale avviato dall’Amministrazione Mirra, con l’assessore Carlo Russo, in piena sintonia di intenti tra la precedente consiliatura e quella attuale. In questi giorni è stato ultimato, in tempi record, un altro significativo intervento in via Tifata, grazie anche ad un’intesa tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e quello di San Tammaro per la suddivisione dei costi di rispettiva competenza. “Ma c’è di più – ha dichiarato l’assessore Russo – perché nei giorni scorsi la Giunta guidata dal Sindaco Mirra ha dato il via libera al sesto lotto di interventi che, in aggiunta a quelli avviati negli anni scorsi con il rifacimento di numerose strade cittadine, consentirà di intervenire in un’area che richiedeva da tantissimi anni un totale restyling del ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Prosegue l’importante intervento di rifacimento del manto stradale avviato dall’Amministrazione Mirra, con l’assessore Carlo Russo, in piena sintonia di intenti tra la precedente consiliatura e quella attuale. In questi giorni è stato ultimato, in tempi record, un altro significativo intervento in via, grazie anche ad un’intesa tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e quello di San Tammaro per la suddivisione dei costi di rispettiva competenza. “Ma c’è di più – ha dichiarato l’assessore Russo – perché nei giorni scorsi la Giunta guidata dal Sindaco Mirra ha dato il via libera al sesto lotto di interventi che, in aggiunta a quelli avviati negli anni scorsi con il rifacimento di numerose strade cittadine, consentirà di intervenire in un’area che richiedeva da tantissimi anni un totale restyling del ...

