Ucraina, 007 Gb: “Per Russia bilancio vittime simile a guerra in Afghanistan” (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Nei primi tre mesi” di quella che per Vladimir Putin è l’ “operazione militare speciale” in Ucraina, la Russia “ha probabilmente subito un bilancio di vittime simile a quello dell’Unione Sovietica durante i nove anni di guerra in Afghanistan”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che indica “una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità” e un “approccio di comando” pronto a “rafforzare il fallimento e ripetere gli errori”. Secondo la valutazione, le vittime continuano ad aumentare nell’offensiva nel Donbass. “In passato – si rileva – l’opinione pubblica russa si è dimostrata sensibile alle vittime subite durante ... Leggi su italiasera (Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “Nei primi tre mesi” di quella che per Vladimir Putin è l’ “operazione militare speciale” in, la“ha probabilmente subito undia quello dell’Unione Sovietica durante i nove anni diin”. E’ quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra, che indica “una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità” e un “approccio di comando” pronto a “rafforzare il fallimento e ripetere gli errori”. Secondo la valutazione, lecontinuano ad aumentare nell’offensiva nel Donbass. “In passato – si rileva – l’opinione pubblica russa si è dimostrata sensibile allesubite durante ...

