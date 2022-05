Tennis: Roland Garros, Giannessi e Agamenone fuori al primo turno (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - Alessandro Giannessi fuori al primo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 31enne mancino di La Spezia, numero 173 del ranking, ripescato in extremis in tabellone e alla seconda presenza nel main draw parigino, ha ceduto 6-4, 6-7 (3-7), 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-4, dopo una battaglia di quasi cinque ore, al croato Borna Gojo, numero 223 Atp, passato attraverso le qualificazioni. Ko anche Agamenone: il 29enne italo-argentino, n.156 del mondo, lucky loser e alla sua prima esperienza nel tabellone principale di uno Slam, è stato battuto 1-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7-3), in due ore e tre quarti di gioco, dallo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 Atp. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Parigi, 23 mag. - (Adnkronos) - Alessandroaldel, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 31enne mancino di La Spezia, numero 173 del ranking, ripescato in extremis in tabellone e alla seconda presenza nel main draw parigino, ha ceduto 6-4, 6-7 (3-7), 6-7 (4-7), 7-6 (7-4), 6-4, dopo una battaglia di quasi cinque ore, al croato Borna Gojo, numero 223 Atp, passato attraverso le qualificazioni. Ko anche: il 29enne italo-argentino, n.156 del mondo, lucky loser e alla sua prima esperienza nel tabellone principale di uno Slam, è stato battuto 1-6, 6-2, 6-3, 7-6 (7-3), in due ore e tre quarti di gioco, dallo statunitense Mackenzie McDonald, numero 60 Atp.

