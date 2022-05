Sciopero scuola il 30 maggio, il PD incontra i Sindacati: intervenire sul Dl riforma reclutamento docenti (Di lunedì 23 maggio 2022) PD - Spirito di confronto costruttivo intorno al contenuto del decreto-legge 36. Questo l’esito dell’incontro, svoltosi nel pomeriggio, tra i Sindacati della scuola che hanno proclamato lo Sciopero nazionale in programma il prossimo 30 maggio (Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals) e una delegazione del Partito Democratico formata dal coordinatore della segreteria, Marco Meloni, le responsabili Istruzione, Università Ricerca e scuola del PD, Manuela Ghizzoni ed Irene Manzi, le capogruppo al Senato e alla Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 23 maggio 2022) PD - Spirito di confronto costruttivo intorno al contenuto del decreto-legge 36. Questo l’esito dell’incontro, svoltosi nel pomeriggio, tra idellache hanno proclamato lonazionale in programma il prossimo 30(Cgil, Cisl, Uil, Gilda e Snals) e una delegazione del Partito Democratico formata dal coordinatore della segreteria, Marco Meloni, le responsabili Istruzione, Università Ricerca edel PD, Manuela Ghizzoni ed Irene Manzi, le capogruppo al Senato e alla Camera, Simona Malpezzi e Debora Serracchiani. L'articolo .

