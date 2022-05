Perché Elodie è stata scelta come madrina del Roma Pride 2022 (Di lunedì 23 maggio 2022) È ufficiale: Elodie sarà la madrina del Roma Pride 2022. La cantante, da sempre schierata contro il razzismo, la discriminazione e in prima linea a difendere i diritti delle donne, è stata scelta per rappresentare l’evento che si terrà l’11 giugno. Vi raccomandiamo... "Mostraci la chiappa": la risposta di Elodie alle critiche per la clip del nuovo singolo Non tutti hanno apprezzato l'outfit provocante che la cantante ha sfoggiato nella clip del suo ultimo singolo. La replica ai commenti negativi non ... L’ultimo singolo di Elodie, Bagno a mezzanotte, diventa così l’inno della manifestazione per i diritti LGBTQ+ che si terrà ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 23 maggio 2022) È ufficiale:sarà ladel. La cantante, da sempre schierata contro il razzismo, la discriminazione e in prima linea a difendere i diritti delle donne, èper rappresentare l’evento che si terrà l’11 giugno. Vi raccomandiamo... "Mostraci la chiappa": la risposta dialle critiche per la clip del nuovo singolo Non tutti hanno apprezzato l'outfit provocante che la cantante ha sfoggiato nella clip del suo ultimo singolo. La replica ai commenti negativi non ... L’ultimo singolo di, Bagno a mezzanotte, diventa così l’inno della manifestazione per i diritti LGBTQ+ che si terrà ...

