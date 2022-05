Olivera | finalmente un terzino sinistro a Napoli | visite mediche e ufficialità

(Di lunedì 23 maggio 2022) Mathiasè un nuovo giocatore del, domani lee l’dell’acquisto. Era da circa quattro anni che i tifosi azzurri attendevano l’acquisto di un nuovomancino, da quando, purtroppo, sottolineato meno due o tre volte, Ghoulam aveva subito un primo grave infortunio. Da quel momento in poi si è parlato continuamente di un acquisto, ma alla fine un vero e proprio rinforzo di qualità non si era mai trovato. Praticamente il tanto bistrattato Mario Rui ha dovuto sempre cantare e portare la croce, nelle critiche, talvolta molto eccessive.al: operazione chiusa Anche l’acquisto di Mathiassembrava sfumato, invece alla fine è stato chiuso proprio nella giornata di oggi. Il ...

