Nunzio Stancampiano torna a parlare di Amici 21: ecco cos’ha detto (Di lunedì 23 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a Whoopsee, Nunzio Stancampiano è tornato a parlare della sua eliminazione dal serale di Amici 21. Inoltre, il ballerino ha fatto una confidenza su un prof del talent show. Nunzio voleva arrivare in finale Come tutti gli allievi del talent show di Maria De Filippi, anche Nunzio Stancampiano sognava la finale di Amici 21. Il ballerino di latino-americano in un’intervista rilasciata a Whoopsee ha rivelato che arrivato al serale, non pensava alla vittoria: “In quel periodo pensavo alla puntata stessa, non mi domandavo troppo cosa sarebbe successo”. Puntata dopo puntata, però, il ballerino ha spiegato che la competizione tra gli allievi si è accesa sempre di più. Di conseguenza, Nunzio ha ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 23 maggio 2022) In un’intervista rilasciata a Whoopsee,to adella sua eliminazione dal serale di21. Inoltre, il ballerino ha fatto una confidenza su un prof del talent show.voleva arrivare in finale Come tutti gli allievi del talent show di Maria De Filippi, anchesognava la finale di21. Il ballerino di latino-americano in un’intervista rilasciata a Whoopsee ha rivelato che arrivato al serale, non pensava alla vittoria: “In quel periodo pensavo alla puntata stessa, non mi domandavo troppo cosa sarebbe successo”. Puntata dopo puntata, però, il ballerino ha spiegato che la competizione tra gli allievi si è accesa sempre di più. Di conseguenza,ha ...

Advertising

Blanca41958808 : RT @xsemprefamoso: imbarazzante il fatto che Alessandro Rina si prenda i meriti di aver scritto “Sogni al cielo” quando in realtà l’ha scri… - xsemprefamoso : imbarazzante il fatto che Alessandro Rina si prenda i meriti di aver scritto “Sogni al cielo” quando in realtà l’ha… - Rita63824771 : RT @ValeriaFadda95: Io ho una cotta assurda per questo viso angelico ? impossibile che un ragazzino di 19 anni mi faccia questo effetto.. r… - Rita63824771 : RT @marssuncov: buongiorno solo all’unico vero vincitore di amici 21, Nunzio Stancampiano. grazie per avermi migliorato la vita ????? #Amici… - gaaaabri_ : nunzio stancampiano ha eliminato tutte le sue foto prima di amici anche quella con le ali dietro non mi toccate non… -