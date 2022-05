Milan, lo Scudetto del merito ma l’Inter l’ha perso tre volte (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Milan festeggia il suo diciannovesimo Scudetto strappando lo scettro ai cugini cui rimangono i rimpianti per un campionato buttato via Dunque è il Milan a festeggiare lo Scudetto al termine di una Serie A 2021-22 mai così equilibrata e incerta fino all’ultimo respiro. O forse meglio al penultimo, perché la giornata determinante si è rivelata in realtà un clamoroso flop dal punto di vista del pathos e delle emozioni. merito enorme di un gruppo rossonero che ha azzannato la sfida del Mapei Stadium con il consueto spirito e coraggio, trovandosi però di fronte un Sassuolo in versione da spiaggia che ha ridato vita a ingloriosi nomignoli. Tre gol regalati nella prima mezzora un lusso sin troppo generoso per i nuovi campioni d’Italia. Ma al di là dell’atto conclusivo, il successo del Diavolo ha ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Ilfesteggia il suo diciannovesimostrappando lo scettro ai cugini cui rimangono i rimpianti per un campionato buttato via Dunque è ila festeggiare loal termine di una Serie A 2021-22 mai così equilibrata e incerta fino all’ultimo respiro. O forse meglio al penultimo, perché la giornata determinante si è rivelata in realtà un clamoroso flop dal punto di vista del pathos e delle emozioni.enorme di un gruppo rossonero che ha azzannato la sfida del Mapei Stadium con il consueto spirito e coraggio, trovandosi però di fronte un Sassuolo in versione da spiaggia che ha ridato vita a ingloriosi nomignoli. Tre gol regalati nella prima mezzora un lusso sin troppo generoso per i nuovi campioni d’Italia. Ma al di là dell’atto conclusivo, il successo del Diavolo ha ...

