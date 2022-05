Le notizie non verificabili (Di lunedì 23 maggio 2022) PREMESSA Quanto stiamo per raccontare non certifica una fake news spacciata da tante testate italiane, ma è solo un’analisi parziale su una notizia di cronaca e su come operano determinate redazioni, per darvi qualche strumento di valutazione in più su quanto siano affidabili o meno certe testate. Ci avete segnalato una notizia che ha fatto il giro di tutte le testate italiane, da la Stampa a La Repubblica, da Il Giorno a Il Tempo, tutti hanno riportato la stessa notizia: Inghilterra, lascia moglie e figli per la profuga ucraina che ospitava da 10 giorni: “Voglio vivere per sempre con lei” Fonte della notizia? Un tabloid britannico, il Sun, testata che come la sorella maggiore Daily Mail ha un modus operandi noto. La prima cosa che vorrei portare alla vostra attenzione è che il Sun è il padre della disinformazione sulla carta stampata, essendo protagonista di uno dei primi casi ... Leggi su butac (Di lunedì 23 maggio 2022) PREMESSA Quanto stiamo per raccontare non certifica una fake news spacciata da tante testate italiane, ma è solo un’analisi parziale su una notizia di cronaca e su come operano determinate redazioni, per darvi qualche strumento di valutazione in più su quanto siano affidabili o meno certe testate. Ci avete segnalato una notizia che ha fatto il giro di tutte le testate italiane, da la Stampa a La Repubblica, da Il Giorno a Il Tempo, tutti hanno riportato la stessa notizia: Inghilterra, lascia moglie e figli per la profuga ucraina che ospitava da 10 giorni: “Voglio vivere per sempre con lei” Fonte della notizia? Un tabloid britannico, il Sun, testata che come la sorella maggiore Daily Mail ha un modus operandi noto. La prima cosa che vorrei portare alla vostra attenzione è che il Sun è il padre della disinformazione sulla carta stampata, essendo protagonista di uno dei primi casi ...

