L’Autorità di vigilanza sulla privacy del Regno Unito multa Clearview AI e le ordina di eliminare i dati di riconoscimento facciale dei residenti (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul portale online di ICO, autorità indipendente del Regno Unito istituita per difendere i diritti di informazione nell’interesse pubblico, promuovendo l’apertura degli enti pubblici e la riservatezza dei dati per gli individui, oggi viene data la notizia: ICO multa la società di database di riconoscimento facciale Clearview AI Inc per più di 7,5 milioni di sterline (circa 9,4 milioni di dollari) ordinandole anche la cancellazione dei dati raccolti nel Regno Unito. La controversa società di riconoscimento facciale Clearview AI dovrà, dunque, rimuovere tutti i dati dei residenti nel Regno ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul portale online di ICO, autorità indipendente delistituita per difendere i diritti di informazione nell’interesse pubblico, promuovendo l’apertura degli enti pubblici e la riservatezza deiper gli individui, oggi viene data la notizia: ICOla società di database diAI Inc per più di 7,5 milioni di sterline (circa 9,4 milioni di dollari)ndole anche la cancellazione deiraccolti nel. La controversa società diAI dovrà, dunque, rimuovere tutti ideinel...

Advertising

giornalettismo : L’Autorità di vigilanza sulla #privacy del Regno Unito (#ICO) multa Clearview #AI e le ordina di eliminare i dati d… - DieWelt75 : @tolomelliandrea @Legambiente Immagino che l'Autorità di vigilanza abbia prodotto più di un report negli anni in tu… - gcerqua1 : @federicofubini Confidiamo nella vigilanza e nella sanzioni. Il vero tema centrale è l'ONU, la sua funzione (effica… - FedericaCalvia : RT @AdvisorWorld_it: PGIM Investments ottiene l’autorizzazione ad operare in Italia PGIM Investments ha ottenuto dalle autorità di vigilan… - AdvisorWorld_it : PGIM Investments ottiene l’autorizzazione ad operare in Italia PGIM Investments ha ottenuto dalle autorità di vigi… -

Tenta di rubare una moto: bloccato dai carabinieri Un istituto di vigilanza privata di Massafra ha allertato il 112, ... la moto è rimasta bloccata con una ruota nel cancello e l'uomo, ... a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa di essere ... Ragazza minorenne denunciata dai carabinieri di Bologna per furto ...del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno deferito all'Autorità ... Il personale di vigilanza, notata la scena le ha inseguite chiamando ... una delle due minorenni è riuscita a scappare mentre l'altra è ... TorinOggi.it Un istituto diprivata di Massafra ha allertato il 112, ... la moto è rimasta bloccata con una ruota nel cancello e'uomo, ... a disposizione dell'giudiziaria in attesa di essere ......del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno deferito all'... Il personale di, notata la scena le ha inseguite chiamando ... una delle due minorenni è riuscita a scappare mentre'altra è ... Rc auto, Torino la seconda provincia più cara del Nord Ovest