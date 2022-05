In cura per problemi psichici gli danno lo stesso il porto d’armi: lui spara a un familiare, è gravissimo (Di lunedì 23 maggio 2022) Era in cura presso il Centro di Salute Mentale di Aprilia ma ciò non gli ha impedito di ottenere l’idoneità medica ai fini del porto d’armi. E così ha potuto acquistare legalmente una pistola con la quale ha sparato, ferendolo gravemente, contro un parente stretto. Adesso però nei guai è finito anche il medico di base accusato di aver rilasciato la certificazione con troppa leggerezza. Ma andiamo con ordine. L’uomo era in cura al centro di salute mentale di Aprilia Il medico di famiglia, che opera nella Provincia di Latina, aveva infatti rilasciato un certificato anamnestico (documento che attesta l’idoneità psico-fisica di una persona, ndr) ad una persona che non avrebbe potuto averlo considerando che da tempo il paziente era in cura presso un centro specializzato di Aprilia come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022) Era inpresso il Centro di Salute Mentale di Aprilia ma ciò non gli ha impedito di ottenere l’idoneità medica ai fini del. E così ha potuto acquistare legalmente una pistola con la quale hato, ferendolo gravemente, contro un parente stretto. Adesso però nei guai è finito anche il medico di base accusato di aver rilasciato la certificazione con troppa leggerezza. Ma andiamo con ordine. L’uomo era inal centro di salute mentale di Aprilia Il medico di famiglia, che opera nella Provincia di Latina, aveva infatti rilasciato un certificato anamnestico (documento che attesta l’idoneità psico-fisica di una persona, ndr) ad una persona che non avrebbe potuto averlo considerando che da tempo il paziente era inpresso un centro specializzato di Aprilia come ...

Advertising

santegidionews : Pace: alla Comunità di Sant'Egidio il Premio Aidda 2022, per la 'cura verso ogni essere umano' | @AgenSIR - TNannicini : Come conciliare #vita e #lavoro? Non si deve, bisogna #condividere. Oggi alle 18:30 con @VOLAREass e @agora_dem pa… - Pontifex_it : La Chiesa è sempre grata per ogni espressione di carità fraterna e di cura mostrata a tutti coloro che sono stati s… - metaanto : RT @MarcoValetti2: Mio Cuggino dice che la cura per la 'Scimmia al vaiolo' è banane e vigile attesa ! Poi vi spiego come si usano le banane… - francescociamp3 : #Swing e #solidarietà per sostenere la causa di @ANB_onlus e aiutare la ricerca scientifica per la cura dei… -