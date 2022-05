golf | Thomas major bis

(Di lunedì 23 maggio 2022) JustinJustin(67 67 74 67) torna a vincere negli Usa, cinque anni dopo la prima volta, il PGA Championship al termine di una gara ricca di emozioni e colpi di scena, in cui l'ex numero ...

Conche è diventato così il sesto giocatore, dalla seconda guerra mondiale, a raggiungere questi traguardi sul PGA Tour prima di compiere i 30 anni. Unendosi così a Jack Nicklaus, Johnny ...Per decidere il vincitore si dunque andati allo spareggio, conche si preso il titolo alla terza buca del playoff. Grande delusione per il terzo classificato, il cileno Mito Pereira, che con ...Tulsa, Okla - La storia che ha dominato prima del campionato PGA 2022 ruotava attorno a Bill Mickelson. Il grande campione più anziano dell'anno scorso Ha ...L'ex numeor uno al mondo completa la rimonta conquistanto il secondo titolo major in carriera. Francesco Molinari conclude nelle retrovie un torneo incolore ...