Con i due rappresentanti del Governo ha quindi svelato davanti alla Biblioteca la lapide in pietra lavica con la seguente epigrafe: Indi Giorgio Agatinoe Toni Galatola, insieme ......migliaia di vittime innocenti Il 21 marzo Napoli ha celebrato la giornata nazionale dellae ... All'epoca, del resto, un capo mafia come Antoninoandava regolarmente a caccia con il ... Giammona: "Memoria significa fare rivivere le idee di Falcone e di Borsellino" - FiloDiretto Il Comune siciliano ha reso omaggio ai due giovani innamorati ritrovati esanimi il 31 ottobre 1980, uccisi per il loro amore. Alla cerimonia hanno partecipato la ministra per le Pari Opportunità Elena ...Giornata della riconciliazione della memoria. È quella che Giarre si appresta a vivere ... luogo simbolo della collettiva reazione nazionale all’uccisione di Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola, ...