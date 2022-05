Enrico Lucci esalta il metodo per osmosi di Lagioia: stasera a Striscia la Notizia (Di lunedì 23 maggio 2022) Questa sera a Striscia la Notizia, Enrico Lucci parla di Lagioia, direttore del Salone del Libro. Ecco le anticipazioni della serata. Enrico Lucci e i metodi di Lagioia «Con lei c’è una sola cosa da fare. La prendi. La metti a novanta appoggiata a un tavolo. Poi prendi Lolita di Nabokov. Strappi le pagine. Gliele infili una per una nel c**o. Dopo un po’, per osmosi, qualcosa assimila per forza». Questa frase sessista e perversa indirizzata contro la collega Melissa Panarello l’ha pronunciata anni fa lo scrittore barese Nicola Lagioia, direttore del Salone del libro di Torino. Commento per cui si è scusato inizialmente solo privatamente con la diretta interessata, la quale però ha tenuto la denuncia della frase ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Questa sera alaparla di, direttore del Salone del Libro. Ecco le anticipazioni della serata.e i metodi di«Con lei c’è una sola cosa da fare. La prendi. La metti a novanta appoggiata a un tavolo. Poi prendi Lolita di Nabokov. Strappi le pagine. Gliele infili una per una nel c**o. Dopo un po’, per, qualcosa assimila per forza». Questa frase sessista e perversa indirizzata contro la collega Melissa Panarello l’ha pronunciata anni fa lo scrittore barese Nicola, direttore del Salone del libro di Torino. Commento per cui si è scusato inizialmente solo privatamente con la diretta interessata, la quale però ha tenuto la denuncia della frase ...

