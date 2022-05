Borussia Dortmund, UFFICIALE: Terzic torna ad essere il tecnico (Di lunedì 23 maggio 2022) dei gialloneri dopo l’esperienza da dirigente Edin Terzic è ufficialmente il nuovo allenatore del Borussia Dortmund: per lui contratto fino al 2025. Il 40enne tecnico, subentrato nella scorsa stagione a Favre, era poi stato sostituito da Rose, rimanendo però nell’organigramma societario come direttore tecnico. Ora lo aspetta una nuova avventura in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) dei gialloneri dopo l’esperienza da dirigente Edinè ufficialmente il nuovo allenatore del: per lui contratto fino al 2025. Il 40enne, subentrato nella scorsa stagione a Favre, era poi stato sostituito da Rose, rimanendo però nell’organigramma societario come direttore. Ora lo aspetta una nuova avventura in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

