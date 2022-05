30 anni fa la strage di Capaci | l' Italia ricorda Giovanni Falcone Ma ancora molte le ombre

(Di lunedì 23 maggio 2022) Una giornata di commemorazioni per non dimenticare il sacrificio umano e la gravità di un passaggio storico che ha segnato la storia del nostro Paese

Agenzia_Ansa : La strage di Capaci 30 anni fa. L'Italia ricorda Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e gli agent… - meb : Trent’anni fa la strage di #Capaci: il giudice Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, gli agenti Schifano, Dicillo… - Palazzo_Chigi : Draghi: A trent’anni dalla #StragediCapaci, il Governo ricorda con profonda commozione #GiovanniFalcone, la moglie… - robertopontillo : RT @_Techetechete: A pochi giorni dalla strage di Capaci, @micsantoro1 realizzò una delle puntate più complesse di #Samarcanda con le immag… - CorriereUniv : RT @SapienzaRoma: ?? #Buongiorno Sapienza nel ricordo del #23maggio1992, a 30 anni dalla Strage di #Capaci, con una foto dell’Albero della l… -

Una giornata di commemorazioni per non dimenticare il sacrificio umano e la gravità di un passaggio storico che ha segnato la storia del nostro PaeseA trent'dalladi Capaci, la ferita resta sempre aperta e tanti sono ancora gli interrogativi ed i misteri irrisolti di quella pagina tragica nella storia del nostro Paese. Di quel pomeriggio del ...Oggi la Giunta regionale - in concomitanza con i 30 anni della strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesco Morvillo e gli uomini della scorta - ha ...lenzuola e manifesti colorati con pensieri in ricordo delle vittime della mafia scritti dai tanti giovani presenti alla manifestazione addobbano le transenne del Foro Italico dove si svolge la ...