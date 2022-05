Vaiolo scimmie | Locatelli | Al momento nessun elemento di preoccupazione

Advertising

NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - RobertoBurioni : Ecco la mia lezione sul vaiolo delle scimmie andata in onda a @chetempochefa con @fabfazio su @Rai3… - Corriere : Vaiolo delle scimmie, Nicastri (Spallanzani): Applicati gli stessi protocolli del Covid - JeanGab63523069 : RT @itsmeback_: Speranza: 'vaiolo delle scimmie, evitiamo sesso con scambio di fluidi corporei!'?? Solo a distanza ????? - RChiovenda : RT @AuroraLittleSun: Il tempo: 'Vaiolo delle scimmie, 'contagi non solo a trasmissione sessuale'. L'Europa pensa al vaccino Ovviamente dov… -

commenta 'Non vi sono al momento elementi di particolare preoccupazione' riguardo aldelle, 'ovviamente la situazione va monitorata'. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli.Sono passati diversi giorni dalla notizia relativa all'individuazione del primo caso didellein Italia. L'informazione è stata resa nota dall'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il ...L’Agenzia per le malattie infettive dell’Unione europea raccomanderà agli Stati membri di preparare strategie per potenziali programmi di vaccinazione per contrastare l’aumento vaiolo delle ...L'intervento del virologo pesarese a Che Tempo che Fa: "Un virus che conosciamo già". Locatelli (Iss): "Non ci sono elementi di particolare preoccupazione" ...