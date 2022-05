Ucraina: Kiev, russi tentano di accerchiare Severodonetsk (Di domenica 22 maggio 2022) I russi stanno tentando di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Istanno tentando di sfondare ada quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Lo riferisce il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergey Gaidai, come ...

Advertising

petergomezblog : Guerra Ucraina | I dubbi del New York Times: “Vittoria Kiev irrealistica, Putin non farà marcia indietro. Biden dic… - TizianaFerrario : il piano di pace italiano pare non abbia scatenato entusiasmi tra gli ucraini.Inondati di armi,con #USA e #Europa a… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca ha pubblicato il video della resa degli ultimi difensori ucraini nell'acciaieria. Il comandante del… - AleNatalizia : RT @Geopoliticainfo: ????????????#Ankara #acrobata tra #Mosca e #Kiev: la #Russia è il principale #fornitore di #gas naturale e #socio commercial… - DeSantis1948 : Ucraina: Kiev, russi tentano di accerchiare Severodonetsk - Ultima Ora - ANSA -