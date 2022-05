Spalletti | “Insigne ci mancherà Mercato? I dirigenti stanno già lavorando | dovremo essere bravi in un aspetto”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 22 maggio 2022) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Spezia-Napoli, gara valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Oggi è stato importante aver chiuso bene la stagione. Ho dei ragazzi seri: qualcuno non giocava da tempo, ma non si è visto perché la qualità degli allenamenti è stata sempre mantenuta a livelli alti. Tutti si sono fatti trovare pronti al momento opportuno. Abbiamo realizzato tre gol bellissimi, uno più bello dell’altro. Sono contento di aver fatto giocare anche Marfella, che ha compiuto una parata da portiere top nel finale”. “Quello che è successo sugli spalti? Son cose che fanno dispiacere, che allontanano dal calcio. Nello stadio ci sono molti bambini, molte famiglie. Dispiace molto e bisogna far modo che non accada più. C’è anche da dire che ...