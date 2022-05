Serie A: Spezia - Napoli 0 - 3 (Di domenica 22 maggio 2022) Il Napoli batte lo Spezia 3 - 0 al Picco nell'incontro delle 12.30 38/a e ultima giornata di Serie A. La gara - interrotta per oltre 15' nel primo tempo a causa di una invasione di campo di alcuni ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 22 maggio 2022) Ilbatte lo3 - 0 al Picco nell'incontro delle 12.30 38/a e ultima giornata diA. La gara - interrotta per oltre 15' nel primo tempo a causa di una invasione di campo di alcuni ...

SkySport : Spezia-Napoli momentaneamente sospesa per incidenti sugli spalti: le news LIVE #SkySport #SpeziaNapoli - Gazzetta_it : #Verde: 'A La Spezia sono a casa. Napoli? Con noi salvi e loro in corsa scudetto non sarei sceso in campo' - Gazzetta_it : Spezia Napoli, lancio di fumogeni e scontri tra ultrà in curva: partita sospesa per 12' - iconanews : Serie A: Spezia-Napoli 0-3 - Fprime86 : RT @SkySport: SPEZIA-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? #Politano (4’) ? #Zielinski (25’) ? #Demme (36') ? SERIE A - 38^ giornata ?? https… -