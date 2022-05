Salernitana resta in A, il Cagliari in B (Di domenica 22 maggio 2022) Inatteso crollo della Salernitana che cede 0-4 in casa all’Udinese, ma il Cagliari non ne approfitta, bloccato 0-0 sul campo del già retrocesso Venezia. Campani salvi, sardi in Serie B. All’Arechi primo tempo choc per i granata che subiscono il tris firmato da Deulofeu (6?), Nestorovski (39?) e Udogie (42?). Belec evita il poker parando il rigore di Pereyra (50’pt). È poi lo stesso Pereyra nella ripresa a segnare il definitivo 0-4 (57?). Al ‘Penzo’ un Cagliari spento non va oltre lo 0-0 col Venezia e dice addio alla Serie A. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 22 maggio 2022) Inatteso crollo dellache cede 0-4 in casa all’Udinese, ma ilnon ne approfitta, bloccato 0-0 sul campo del già retrocesso Venezia. Campani salvi, sardi in Serie B. All’Arechi primo tempo choc per i granata che subiscono il tris firmato da Deulofeu (6?), Nestorovski (39?) e Udogie (42?). Belec evita il poker parando il rigore di Pereyra (50’pt). È poi lo stesso Pereyra nella ripresa a segnare il definitivo 0-4 (57?). Al ‘Penzo’ unspento non va oltre lo 0-0 col Venezia e dice addio alla Serie A. Consiglia

