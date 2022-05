Sabato speciale per una ventina di bambini che realizzano un sogno salendo sulle Ferrari

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 22 maggio 2022) di Monica De Santis Una mattinata di festa per unae più diucraini e non solo. Una mattinata di festa grazie alla ScuderiaCosta d’Amalfi, capitanata dal Presidente Valerio D’Amore, che nell’ambito dell’ “VIII Tour delle Due Costiere – Amalfitana e Sorrentina”, ha deciso di far fare una breve sosta, alla carovana di “rosse” al centro di Salerno, per consentire aidi poter effettuare un piccolo giro a bordo delle autovetture. Grazie alla collaborazione con il Lions Club Branch Salerno Minerva presieduto da Micaela Chechile e all’istituto comprensivo Rita Levi Montalcini con la dirigente scolastica Ida Lenza,, le bambine e qualche ragazzino, hanno atteso l’arrivo delle macchine sulla via Roma per poi salire a bordo (i più piccoli accompagnati dalle loro mamme) ...