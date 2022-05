(Di domenica 22 maggio 2022) Ilsaluta in bellezza la stagione 2021/22 con una vittoria contro lo, segnata anche daglisugli spalti. Succede praticamente tutto nel primo tempo, con Spalletti che stravolge la formazione e manda in campo nove elementi ‘nuovi’, tra cui Faouzi Ghoulam con la fascia da capitano e alla sua ultimacon la maglia azzurra. Fuori Insigne, Osimhen e Mertens, ma anche Anguissa, Di Lorenzo e Ospina, c’è spazio per Politano, Zielinski, Meret e Demme. Ilsegna subito con Politano, ma prima di trovare la rete del definitivo 3-0 con Zielinski e Demme, succede di tutto sul terreno di gioco.: gliLaviene interrotta per dieci minuti a causa degli contri tra tifosi di ...

napolipiucom : Napoli affonda lo Spezia tra cori e scontri: ora comincia la partita del calciomercato #Insigne #Mertens…

Insomma sono proprio tanti i calciatori del Napoli che potrebbero andare via a fine stagione. Il Napoli saluta in bellezza la stagione 2021/22 con una vittoria contro lo Spezia, segnata anche dagli sc ...