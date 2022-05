(Di domenica 22 maggio 2022) Tra, l'ex presidente dell'Inter ricorda e spera che le cose possano andare bene per i colori nerazzurri

Advertising

tancredipalmeri : Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sa… - Buono271 : RT @tancredipalmeri: Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sanda… - IPibia : RT @tancredipalmeri: Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sanda… - kutmine : RT @tancredipalmeri: Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sanda… - nicolella74 : RT @tancredipalmeri: Comunque anche basta con la retorica che il PSG rovina il calcio con i soldi. Ma che, il Real Madrid gli offriva sanda… -

ItaSportPress

Massimoha commentato la corsa ScudettoMilan ed Inter ai microfoni di Extratime (Radio 1 Rai) . Così l'ex presidente nerazzurro a novanta minuti dal termine della stagione: 'Diciamo che non ...poche ore Milano si riscoprirà rumorosa e senza freni, abbandonerà la sua compostezza che anche ... in particolare negli ultimi decenni: con la doppia presidenza Berlusconi/indice del boom ... Moratti tra passato e presente: “La Champions del 2010 e la sfida scudetto di oggi. Inter, ci spero” Raggiunto da Radio Uno Rai nel corso di 'ExtraTime', l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti è tornato a parlare di quel fantastico 22 maggio 2010 e del Triplete conquistato dalla sua squadra. Non ...Massimo Moratti ha commentato la corsa Scudetto tra Milan ed Inter ai microfoni di Extratime (Radio 1 Rai). Così l’ex presidente nerazzurro a novanta minuti dal termine della stagione: “Diciamo che ...