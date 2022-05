La sconfitta più bella di sempre, la Salernitana ko 0-4 ma si salva: il Cagliari non va oltre lo 0-0 e retrocede (Di domenica 22 maggio 2022) E’ successo veramente di tutto nelle ultime partite della 38esima giornata del campionato di Serie A, si è decisa anche la zona salvezza nello scontro a distanza tra Salernitana e Cagliari. L’Udinese, senza obiettivi di classifica, ha disputato una partita praticamente perfetta in trasferta. La gara si è conclusa sul risultato di 0-4: le reti nel primo tempo sono state realizzate da Deulofeu, Nestorovski e Udogie. Nella ripresa lo 0-4 di Pereyra e l’esultanza del calciatore bianconero ha fatto infuriare calciatori e tifosi di casa. La gara è stata interrotta 6 minuti. Nel finale il risultato non cambia. La Salernitana può comunque festeggiare, nonostante la sconfitta. Grandissima occasione mancata per il Cagliari che, contro il già retrocesso Venezia, non è andato oltre lo 0-0. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 22 maggio 2022) E’ successo veramente di tutto nelle ultime partite della 38esima giornata del campionato di Serie A, si è decisa anche la zona salvezza nello scontro a distanza tra. L’Udinese, senza obiettivi di classifica, ha disputato una partita praticamente perfetta in trasferta. La gara si è conclusa sul risultato di 0-4: le reti nel primo tempo sono state realizzate da Deulofeu, Nestorovski e Udogie. Nella ripresa lo 0-4 di Pereyra e l’esultanza del calciatore bianconero ha fatto infuriare calciatori e tifosi di casa. La gara è stata interrotta 6 minuti. Nel finale il risultato non cambia. Lapuò comunque festeggiare, nonostante la. Grandissima occasione mancata per ilche, contro il già retrocesso Venezia, non è andatolo 0-0. La ...

Advertising

PrimeVideoIT : Che emozione che sia finito così comunque raga, non c'è mai stata una sconfitta più bella ???? #Eurovision… - Zanna731 : @gianninastar14 Manda... ho bisogno di materiale. Devo massacranti. Testa alta e sostegno. Più forti di loro anche… - mapscgol : È terminato il campionato di Serie A 21/22 con l'ultimo verdetto: Cagliari in B. La Salernitana riesce nell'impresa… - CarloMartorell1 : RT @mandarallo: @BenedettaFrucci L'Italia nella WWII non è stata 'liberata dal Fascismo'. È stata sconfitta e occupata militarmente da una… - RiccardoTGP : @il_Finnico era mai successo che una squadra in lotta salvezza all'ultima giornata si salvasse nonostante una sconf… -