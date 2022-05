La regina Elisabetta riappare a sorpresa in televisione: è completamente irriconoscibile | Le immagini scioccanti (Di domenica 22 maggio 2022) La novantaseienne regina del Regno Unito è riapparsa all’improvviso in televisione. Scopriamo insieme come è ridotta Elisabetta II continua a stupire il mondo intero attraverso il suo carattere e la sua straordinaria forza d’animo. Nel corso del suo lunghissimo regno, ormai prossimo ai sette decenni di durata, ha superato ogni intemperia, facendosi carico anche dei problemi degli altri membri della famiglia reale. regina Elisabetta (Websource)Un sovrano di questo genere sarà difficile da ritrovare per il popolo britannico, il quale vorrebbe che la regina vivesse ancora a lungo. Purtroppo l’età non è soltanto un numero, motivo per cui prima o poi bisognerà fare i conti con la realtà dei fatti. Tutti si augurano ovviamente che questo giorno arrivi il più tardi ... Leggi su ildemocratico (Di domenica 22 maggio 2022) La novantaseiennedel Regno Unito è riapparsa all’improvviso in. Scopriamo insieme come è ridottaII continua a stupire il mondo intero attraverso il suo carattere e la sua straordinaria forza d’animo. Nel corso del suo lunghissimo regno, ormai prossimo ai sette decenni di durata, ha superato ogni intemperia, facendosi carico anche dei problemi degli altri membri della famiglia reale.(Websource)Un sovrano di questo genere sarà difficile da ritrovare per il popolo britannico, il quale vorrebbe che lavivesse ancora a lungo. Purtroppo l’età non è soltanto un numero, motivo per cui prima o poi bisognerà fare i conti con la realtà dei fatti. Tutti si augurano ovviamente che questo giorno arrivi il più tardi ...

Advertising

badtasteit : Da #Edwardmanidiforbice alla #ReginaElisabettaII, l'artista italiana che si trasforma in vari personaggi grazie al… - GPinsss_ : RT @Dr4couis: Tra il prolife e la regina Elisabetta preferisco la m0rt3 - hoonestlyy : RT @Dr4couis: Tra il prolife e la regina Elisabetta preferisco la m0rt3 - Dr4couis : Tra il prolife e la regina Elisabetta preferisco la m0rt3 - j0blessmonday_ : RT @robertomauri15: @Montezuma2089 “Sei uscito vestito malissimo” E pure tu, mettitelo in tailleur come la regina Elisabetta, ogni tanto! -