In fiamme nel Napoletano capanno adibito a deposito

Tempo di lettura: < 1 minutoOttaviano (Na) – Ieri sera a Ottaviano, verso le 23,30, i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Caracelli. Un incendio, per cause ancora in corso di accertamento, ha gravemente danneggiato un capanno di circa 50 metri quadrati adibito a deposito. Le fiamme – domate dai vigili del fuoco – hanno distrutto anche una Fiat 500 parcheggiata lì vicino. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ottaviano e dei militari del Nucleo investigativo di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

