Il critico Vincenzo Trione ci guida alla scoperta di un' arte spesso da “pugno nello stomaco” | politicamente impegnata | tutta da scoprire

(Di domenica 22 maggio 2022) Chi sono le Artiviste? Rispondo citando Umberto Eco: «Un titolo deve confondere le idee, non irregimentarle» ha scritto in risposta a coloro che gli chiedevano chiarimenti sul misterioso Il nome della rosa. Quelle parole mi sono tornatememoria a proposito del mio libro Artivismo (il libro edito da Einaudi, ndr). ArtisteBiennale2022 guarda le foto Leggi anche › Biennale2022 a Venezia: gli artisti e le opere da non perdere ...