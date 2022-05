Gravina | “Chiederò a Chiellini di venire a lavorare con me”

Leggi su sportface

(Di domenica 22 maggio 2022) “Io non pensavo che il calcio italiano fosse guarito con la vittoria all’Europeo, che mi ha reso enormemente felice; così come penso che sia finito con il fallimento alle qualificazioni mondiali, che mi addolora, e per questo ho sottoscritto con Mancini un contratto di sei anni: per impostare un progetto”. Il presidente della Figc, Gabriele, è intervenuto così in un’intervista a “Tuttosport”. “Ciò che invece mi preoccupa molto, nel mio ruolo, è la sostenibilità del sistema di cui devo essere garante – aggiunge -. E per portare a termine la riforma più importante c’è solo un modo. Abolire il diritto di veto. Non è ammissibile che una sola Lega possa bloccare tutto: se non ci sarà un accordo, convocherò un’assemblea straordinaria per togliere il diritto di veto”. “Non vorrei che si limitasse un passaggio così epocale a una questione di numeri o, anche, “solo” ...