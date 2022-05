(Di domenica 22 maggio 2022), 22 mag. (Adnkronos) - "Io continuo a essere convinto tuttora che se Giovannifosse rimasto asarebbe stato meglio anche per lui e per la sua difesa personale. Ciò che non sapevo all'epoca e che mi portò ad avere questo tono polemico con il giudice, era che Giovanni nell'immediato non ha potuto dirlo, ma aveva raggiunto un punto di rottura con l'allora Procuratore di, Pietro Giammanco. E a quel puntodecise di raccogliere l'invito dell'allora ministro della Giustizia Claudio Martelli e lavorare a quel livello a Roma". A dirlo, in una intervista all'Adnkronos, è l'avvocato Alfredo. Il riferimento è al botta e risposta tra il legale e il giudice Giovanni, nel corso del Maurizio Costanzo Show ...

Advertising

fisco24_info : Galasso: 'Mia polemica con Falcone? Doveva restare a Palermo...': (Adnkronos) - 'Io continuo a essere convinto tutt… - StraNotizie : Galasso: 'Mia polemica con Falcone? Doveva restare a Palermo...' -

Adnkronos

...a chiedere denaro agli anziani con espedienti quali "mi è stato intimato lo sfratto dalla... Il tenente colonnellosi sofferma invece sull'aspetto e sulla cooperazione internazionale tra le ...E quando era in Campania si fermava a casao di Lello Mazzacane. Cosa ci insegnò La tenacia. ... C'erano Francesco Compagna, Giuseppe, Massimo Galluppi. Un bel giorno arrivò questo inglese ... Galasso: "Mia polemica con Falcone Doveva restare a Palermo..." (Adnkronos) – “Io continuo a essere convinto tuttora che se Giovanni Falcone fosse rimasto a Palermo sarebbe stato meglio anche per lui e per la sua difesa personale. Ciò che non sapevo all’epoca e ch ...Tre generazioni di lavoro e passione per la moda nella Boutique di piazza Tre Martiri, in programma domani una festa privata al Teatro Galli per celebrare il centenario ...