Diretta Inter - Sampdoria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO - Il giorno della verità è arrivato. Alle 18 si decide la lotta scudetto, con l'Inter che ospita al Meazza la Sampdoria mentre il Milan fa visita al Sassuolo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 22 maggio 2022) MILANO - Il giorno della verità è arrivato. Alle 18 si decide la lotta scudetto, con l'che ospita al Meazza lamentre il Milan fa visita al Sassuolo. I nerazzurri di Simone Inzaghi, ...

Advertising

Inter : Vigilia dell'ultima giornata di campionato #InterSampdoria: da Appiano Gentile in diretta la conferenza stampa di S… - Inter : ?? | LIVE Siamo in diretta su @Twitch per l'ultimo appuntamento di #InterBeats by #MacheteTv ?? Ti aspettiamo in li… - Inter : ?? | DIRETTA #InterBeats by #MacheteTv continua sul nostro canale Twitch con ospiti e quiz, vi aspettiamo… - interclubpavia : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco… - Inter : RT @Inter_TV: ?? | LIVE! Pronti per #InterSampdoria ?? Siamo in diretta ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal campo @Ev… -