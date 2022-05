Calcio: Mbappe ringrazia il Real per interesse, 'sarò loro più grande tifoso in finale Champions' (Di domenica 22 maggio 2022) Parigi, 22 mag. (Adnkronos) - La superstar del Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ha ringraziato il Real Madrid per i loro sforzi per cercare di prenderlo. L'attaccante francese ha scelto di restare al Psg e su Twitter ha spiegato la decisione di rimanere in Francia. Mbappe sembrava in procinto di lasciare il Psg alla fine del suo contratto e firmare per il Real Madrid, ma alla fine ha deciso di rinunciare ad andare a giocare nel club dei suoi sogni d'infanzia. Nel suo post su Twitter, Mbappe ha ringraziato il Real Madrid e il loro presidente Florentino Perez e ha detto che rimarrà un fan degli spagnoli. "Sono molto felice di continuare a giocare in Francia, il paese in cui sono nato, cresciuto e sbocciato", ha scritto ... Leggi su iltempo (Di domenica 22 maggio 2022) Parigi, 22 mag. (Adnkronos) - La superstar del Paris Saint-Germain Kylianhato ilMadrid per isforzi per cercare di prenderlo. L'attaccante francese ha scelto di restare al Psg e su Twitter ha spiegato la decisione di rimanere in Francia.sembrava in procinto di lasciare il Psg alla fine del suo contratto e firmare per ilMadrid, ma alla fine ha deciso di rinunciare ad andare a giocare nel club dei suoi sogni d'infanzia. Nel suo post su Twitter,hato ilMadrid e ilpresidente Florentino Perez e ha detto che rimarrà un fan degli spagnoli. "Sono molto felice di continuare a giocare in Francia, il paese in cui sono nato, cresciuto e sbocciato", ha scritto ...

