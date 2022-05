Cagliari in Serie B, Salernitana salva resta in A (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Cagliari retrocede in Serie B, la Salernitana si salva e rimane in Serie A. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. La Salernitana perde 4-0 in casa contro l’Udinese, che passa all’Arechi con i gol di Deulofeu (6?), Nestorovski (34?), Udogie (52?) e Pereyra (57?). I campani rimangono a 31 punti ma non vengono superati dal Cagliari, che pareggia 0-0 sul campo del retrocesso Venezia e chiude terz’ultimo con 30 punti. In B anche il Genoa. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 22 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilretrocede inB, lasie rimane inA. Sono i verdetti delle ultime due partite della 38esima e ultima giornata che definiscono la classifica. Laperde 4-0 in casa contro l’Udinese, che passa all’Arechi con i gol di Deulofeu (6?), Nestorovski (34?), Udogie (52?) e Pereyra (57?). I campani rimangono a 31 punti ma non vengono superati dal, che pareggia 0-0 sul campo del retrocesso Venezia e chiude terz’ultimo con 30 punti. In B anche il Genoa. Funweek.

