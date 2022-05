Architetture celesti di Gianluigi Antonelli allo Studio Vanna Casati in Bergamo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 22 maggio 2022) C’è tempo fino al 27 maggio per visitare l’originale mostra didi via Borgo Palazzo 42. L’artista marchigiano, già noto al nostro pubblico, torna acon il progetto “”, una raffinata raccolta di piccole carte in bianco/nero che ci suggerisce un dialogo intimo con il macrocosmo delle dinamiche. Partendo dall’idea di cupola e di volta,ha confezionato una serie di opere introflesse, come calotte aggettanti verso un “oltre” prospettico. L’occhio scorre alle pareti trovando improvvisi punti di fuga nelle proiezioni siderali tracciatenelle carte, all’interno di piani rientranti, con risultati di preziosa, enigmatica ...