VIDEO | “FINE CICLO!”. Sentite Spalletti in conferenza (Di sabato 21 maggio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’ultima partita stagionale del Napoli contro lo Spezia. Il tecnico del Napoli ha parlato anche della squadra del prossimo anno e di come.glo azzurri affronteranno la sessione di calciomercato. #sscnapoli #calcionapoli #napoli #Spalletti Leggi su spazionapoli (Di sabato 21 maggio 2022) Lucianoha parlato instampa alla vigilia dell’ultima partita stagionale del Napoli contro lo Spezia. Il tecnico del Napoli ha parlato anche della squadra del prossimo anno e di come.glo azzurri affronteranno la sessione di calciomercato. #sscnapoli #calcionapoli #napoli #

Advertising

enpaonlus : Il video dei conigli feriti e ammassati nelle gabbie. End the Cage: «Condizioni inaccettabili negli allevamenti» La… - RaiTre : 'La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine' L… - juventusfc : Insieme con #Metz, Fino alla Fine. Aspettiamo insieme il finale di stagione! - Marciare60 : Se si sa attendere...zacchete...gli si fa fare la fine dei sorci...miaooo ?? - ClaudiaPriano : RT @RescueMed: Dal porto di #Trapanj, il video di @lukacasa sul caso #Iuventa per manifestare la nostra solidarietà a @IuventaCrew e tutti… -