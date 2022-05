Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 21 maggio 2022)DEL 21 MAGGIOORE 13.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA A1FIRENZE DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE FIRENZE. SI TRANSITA SU DUE CORSIE. TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE SUL RESTO DELLE STRADE DEL TERRITORIO SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA COLOMBO TRA VIA DI MEZZO CAMMINO E VIA DI ACILIA, IN DIREZIONE OSTIA. ANCORA FORTI DISAGI SULLA VIA PONTINA, IN CORRISPONDENZA DEL TRATTO INTERESSATO DAI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL GUARD RAIL. CODE QUINDI TRA CASTEL DI DECIMA E SPINACETO SI TRANSITA SU ...