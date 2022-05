Advertising

CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole del presidente Setti sul futuro di Tudor, D'Amico e Simeone #LazioVerona - cmdotcom : #Verona, #Setti: 'Il ds #DAmico è un po' di qua e un po' all'#Atalanta, sto lanciando un figlio. Poi capiremo per… - CalciohellasIt : Hellas Verona, le parole del presidente Setti sulla decisione di affidare la panchina del Mantova a Nicola Corrent - sportli26181512 : Calciomercato Lazio, Casale a Roma contro il suo futuro: A Sarri il centrale del Verona piace da gennaio. Setti e L… - HellasLive : La prima scelta di #Tudor è #Verona. L’allenatore gialloblù attende il confronto con #Setti -

Oltre a Zeman, saranno presenti tra gli altri il presidente della Lega Serie B Mauro Balata, il n.1 della Lazio Claudio Lotito, Marco Tardelli, il presidente dell'HellasMaurizio, ...Potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa, con l'addio di D'Amico anche Tudor potrebbe lasciare.al lavoro Potrebbe essere un'estate di rivoluzioni in casa. Con l'imminente addio di D'Amico come diesse, direzione Atalanta, ... Verona, Setti: 'Il ds D'Amico è un po' di qua e un po' all'Atalanta, sto lanciando un figlio. Poi capiremo per Simeone' (ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ci sarà anche Zdenek Zeman al premio Cesarini. Appuntamento martedì prossimo a Morrovalle (Macerata) all'Auditorio San Francesco dove è in programma ...(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Ci sarà anche Zdenek Zeman al premio Cesarini. Appuntamento martedì prossimo a Morrovalle (Macerata) all'Auditorio San Francesco dove è in programma un talkshow dal titolo 'Cal ...