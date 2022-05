Un evento a Rosà per Michele Merlo, a un anno dalla scomparsa: prezzi dei biglietti in prevendita (Di sabato 21 maggio 2022) Si terrà il 6 giugno a Rosà (Vicenza) un evento in memoria di Michele Merlo, a un anno dalla prematura scomparsa. Allo stadio comunale di Rosà, città Natale del cantante, un evento benefico che incrocia musica e sport, organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle e dalla Nazionale Cantanti. “Con tanti amici e l’aiuto della Nazionale Cantanti, proveremo a ricordarlo attraverso la musica e il gioco. Vogliamo sempre celebrarlo e sostenere anche gli artisti che non hanno la possibilità di emergere”, le parole di Domenico Merlo, padre del cantante, a Verissimo. L’appuntamento è per lunedì 6 giugno, alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di Rosà, per un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Si terrà il 6 giugno a(Vicenza) unin memoria di, a unprematura. Allo stadio comunale di, città Natale del cantante, unbenefico che incrocia musica e sport, organizzato dall’Associazione Romantico Ribelle eNazionale Cantanti. “Con tanti amici e l’aiuto della Nazionale Cantanti, proveremo a ricordarlo attraverso la musica e il gioco. Vogliamo sempre celebrarlo e sostenere anche gli artisti che non hla possibilità di emergere”, le parole di Domenico, padre del cantante, a Verissimo. L’appuntamento è per lunedì 6 giugno, alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale di, per un ...

