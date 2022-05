Advertising

Andry280 : @milesi_mirko @vascorossi Dopo esser stato a Modena Park e al parco San Giuliano, posso confermare che l'organizzaz… - mtbuffolo : RT @comunevenezia: #Avviso ?? ?? La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa di un incidente stradale all'intersezione t… - LucaWool : La 'maxi multa' di 10000 euro, è molto meno di quanto incassino in una serata E fare gli stupiti perché tutti lavo… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Avviso ?? ?? La Centrale operativa della Polizia locale informa che è stata ripristinata la viabilità a seguito dell'in… - annagiunchi : RT @comunevenezia: #Avviso ?? ?? La Centrale operativa della Polizia locale informa che a causa di un incidente stradale all'intersezione t… -

LA NAZIONE

L'inaugurazione della rotatoriaTerme (Pisa), 21 maggio 2022 - "Una rotatoria dedicata agli atleti che hanno rappresentato, che rappresentano e che rappresenteranno l'Italia ai giochi Olimpici". Così Roberta Paolicchi, ...... distribuiti nelle aree di riferimento, e in ordine decrescente di tasso di incidenza: Area Pisana, 100 casi: Santa Luce 3, Calci 7, Crespina Lorenzana 3, Fauglia 2, Pisa 47, Cascina 21,... San Giuliano Terme, inaugurata la rotatoria olimpica tra via Puccini e via Pontecorvo La rotatoria presenta in mezzo dei cerchi concentrici verdi e rossi con i bordi bianchi, a rappresentare i colori della bandiera italiana ...Domenica 22 maggio alle 19.30 alla Basilica di San Francesco, grazie al Comune di Ravenna Assessorato alla cultura e con la collaborazione della Capit di ...