M5S, Calenda a D’Incà: “Io non vi perdono, dovete sparire” (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io no. Non perdono il veleno populista-giustizialista”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda replicando al ministro M5S Federico D’Incà, il quale aveva detto: “perdono gli errori di Calenda”. “Non perdono l’aver smontato industria 4.0, Ilva e aver cercato di sabotare Tap – prosegue Calenda nel tweet – Non perdono la presa in giro degli italiani, l’aver ridotto la mia città a un immondezzaio e il finto pacifismo opportunista. dovete sparire”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 21 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io no. Nonil veleno populista-giustizialista”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carloreplicando al ministro M5S Federico, il quale aveva detto: “gli errori di”. “Nonl’aver smontato industria 4.0, Ilva e aver cercato di sabotare Tap – proseguenel tweet – Nonla presa in giro degli italiani, l’aver ridotto la mia città a un immondezzaio e il finto pacifismo opportunista.”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

petergomezblog : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Forza Italia. Prossimo governo? L… - fattoquotidiano : Calenda: “Campo largo col M5s? Impossibile, creare fronte che va dai socialisti a Fi. Prossimo governo? Larghe inte… - LocalPage3 : M5S, Calenda a D'Incà: 'Io non vi perdono, dovete sparire' - fisco24_info : M5S, Calenda a D'Incà: 'Io non vi perdono, dovete sparire': (Adnkronos) - Su Twitter la replica al ministro del lea… - italiaserait : M5S, Calenda a D’Incà: “Io non vi perdono, dovete sparire” -