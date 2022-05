LIVE – Cantù-Ravenna 14-17 | gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 21 maggio 2022) Latestuale di Acqua S. Bernardo-OraSì, sfida valida come-1 delle semifinali deidellaA2 2021/di. Dopo lo scoglio dei quarti di finale, in cui le due formazioni hanno battuto rispettivamente Forlì e Torino, comincia lada cui uscirà una delle due finaliste che si giocherà l’accesso in A1. La palla a due è in programma alle ore 20:30 di sabato 21 maggio, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI AGGIORNA LACANTU’-14-17 7‘- Tripla di Denegri, ...