Il viaggio di Biden in Corea del Sud, la rissa nel taxi e il giallo dei due esponenti dei servizi Usa rispediti a casa (Di sabato 21 maggio 2022) Uno strano litigio avvenuto prima dell’arrivo del presidente Usa nel Sud Corea agita il vertice ma non cambia il cronoprogramma del capo della casa Bianca: altra tappa, il Giappone Leggi su lastampa (Di sabato 21 maggio 2022) Uno strano litigio avvenuto prima dell’arrivo del presidente Usa nel Sudagita il vertice ma non cambia il cronoprogramma del capo dellaBianca: altra tappa, il Giappone

Advertising

Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: GAFFEUR-IN-CHIEF! BIDEN METTE PIEDE IN COREA DEL SUD SUBITO REGALA 2 GAFFE DOPO L'ATTERRAGGIO 1° PRIMO VIAGGIO IASIA… - francytortora : La minaccia nucleare nord coreana nell’agenda del Presidente USA Biden nel suo viaggio in Corea del Sud - ilmanifesto : RT @LorenzoLamperti: Oggi su @ilmanifesto sul viaggio di Biden in Asia, iniziato in un luogo altamente simbolico come lo stabilimento di mi… - Damianodanny1 : GAFFEUR-IN-CHIEF! BIDEN METTE PIEDE IN COREA DEL SUD SUBITO REGALA 2 GAFFE DOPO L'ATTERRAGGIO 1° PRIMO VIAGGIO… - pazzoperrep : Osservatorio Inviati. Prosegue il viaggio in Asia di @PMastrolilli al seguito di Joe Biden. Oggi reportage da Im… -