(Di sabato 21 maggio 2022) Da quando sono saliti al potere in Afghanistan , ihanno reso la vitadonne un inferno. Dopo aver reso obbligatorio il burqa in tutti i luoghi pubblici e dopo aver chiuso le scuole ...

Advertising

FBiasin : “I giocatori dopo 70 partite sono costretti alla #NationsLeague: 4, 5, 6 partite con le nazionali. La… - robertosaviano : Grazie! 'Solo è il coraggio' è primo in classifica, ed è tutto merito delle lettrici, dei lettori, della loro vogli… - dei_alba : RT @candidoporzus: Tutti a lamentarsi di Roma e nessuno che abbia il coraggio di dire la verità: il problema sono le decine di migliaia di… - gps72 : RT @candidoporzus: Tutti a lamentarsi di Roma e nessuno che abbia il coraggio di dire la verità: il problema sono le decine di migliaia di… - Frances85116425 : @TizianaFerrario @agnosticIT Ah quindi lei antepone l’interesse delle aziende di fronte ad un popolo che combatte p… -

Luce

L'ho chiamato vicino a me, gli ho raccontatomie cicatrici e gli ho detto che gli eroi sono i ... Ritagli privati che svelano una umanità preziosa, valorizzando ildi chi affrontò l'...Una chiara sfida nei confronti di chi sta facendo di tutto per cancellare i dirittidonne, una chiara dimostrazione delafghane. Le giornaliste afghane hanno deciso di sfidare i ... Il coraggio delle afghane: le giornaliste sfidano i talebani e si mostrano a volto scoperto... Era piena la Basilca di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila per l’ultimo saluto a Tommaso, 4 anni, travolto da un’auto mentre giocava nel parco giochi dell’asilo ...Cascia rivive in pieno le celebrazioni della sua Santa Rita. Tanti i fedeli e pellegrini che hanno raggiuntoe stanno raggiungendo il santuario in Umbria e numerosi coloro che si collegheranno alle dir ...