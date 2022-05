Dalle 19.30 in vendita i tagliandi di Curva Nord per Salernitana-Udinese (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S. Salernitana 1919 comunica che a partire Dalle ore 15:00 di domani, martedì 17 maggio, saranno in vendita per ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana, i tagliandi per la gara di Campionato Serie A TIM Salernitana – Udinese in programma domenica 22 maggio alle ore 21:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. La vendita libera partirà alle ore 15:00 di mercoledì 18 maggio. E’ possibile acquistare i tagliandi online a questo link https://usSalernitana1919.vivaticket.it/e presso i punti vendita VivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. PrezziIntero Over 65, Donne Under ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoL’U.S.1919 comunica che a partireore 15:00 di domani, martedì 17 maggio, saranno inper ventiquattro ore con diritto di prelazione per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della, iper la gara di Campionato Serie A TIMin programma domenica 22 maggio alle ore 21:00 presso lo Stadio ‘Arechi’ di Salerno. Lalibera partirà alle ore 15:00 di mercoledì 18 maggio. E’ possibile acquistare ionline a questo link https://us1919.vivaticket.it/e presso i puntiVivaTicket. Per questa gara non è ammesso il cambio utilizzatore. PrezziIntero Over 65, Donne Under ...

