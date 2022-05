Cosa c’è di vero nel lutto per Christian De Sica: tutta la storia (Di sabato 21 maggio 2022) Nelle ultime ore sono comparsi titoli che parlano di un “lutto per Christian De Sica“, anche la notizia non viene ripresa da testate autorevoli. Secondo questi titoli, l’attore romano avrebbe subito una grave perdita. La notizia è vera per metà, perché in verità De Sica ha sì reso omaggio a una persona scomparsa, ma non si tratterebbe di un suo congiunto. Qualche giorno fa la stessa Cosa era successa con alcuni titoli che parlavano di una tragedia che avrebbe colpito Gino Paoli, facendo leva sul tentato suicidio di 50 anni fa. La notizia è parzialmente vera, dicevamo, perché recentemente Christian De Sica ha pubblicato una storia Instagram per salutare Guido Lembo, chansonnier e mattatore dell’Isola di Capri nonché fondatore della taverna Anema E ... Leggi su optimagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Nelle ultime ore sono comparsi titoli che parlano di un “perDe“, anche la notizia non viene ripresa da testate autorevoli. Secondo questi titoli, l’attore romano avrebbe subito una grave perdita. La notizia è vera per metà, perché in verità Deha sì reso omaggio a una persona scomparsa, ma non si tratterebbe di un suo congiunto. Qualche giorno fa la stessaera successa con alcuni titoli che parlavano di una tragedia che avrebbe colpito Gino Paoli, facendo leva sul tentato suicidio di 50 anni fa. La notizia è parzialmente vera, dicevamo, perché recentementeDeha pubblicato unaInstagram per salutare Guido Lembo, chansonnier e mattatore dell’Isola di Capri nonché fondatore della taverna Anema E ...

