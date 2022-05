Chris Horner su Aston Martin | “Sarebbe grave scoprire di essere copiati”

(Di sabato 21 maggio 2022) A tutto campo, team principal della Red Bull. Il dirigente del team ha parlato del venerdì appena trascorso a Montmelò per poi lanciare una sorta di avvertimento adche, dopo aver “requisito” sette ex membri del team austriaco, potrebbe copiare qualche passaggio della vettura del campione del mondo in carica. Le parole di“Questo è chiaramente un circuito ad alto carico aerodinamico, non lo scopriamo certo oggi – ha dichiarato il team principal della Red Bulltian– Lo si può vedere chiaramente dai pacchetti aerodinamici portati qui sia dalla Ferrari che dalla Red Bull. Penso che tutte e tre le macchine siano molto vicine: sarà una lotta serrata che vedrà favorito chi riuscirà a trovare il giusto ...

