Calcio | Cremonese Pecchia lascia il club ' Decisione difficile'

Due settimane dopo la promozione in A il tecnico annuncia il suo addio CREMONA - Fabio Pecchia lascia la Cremonese. Lo ha annunciato lo stesso tecnico, 15 giorni dopo la promozione in A ottenuta con i ...

"Ringrazio ancora il Cavalier Arvedi, artefice indiscusso di questi successi, i dirigenti, i dipendenti dell'US, il mio staff, la squadra che mi ha seguito dal primo all'ultimo allenamento ...Ho deciso di lasciare lae lo faccio con serenità e gratitudine. Ringrazio innanzitutto il cavalier Giovanni Arvedi, che ha compreso a fondo il mio stato d'animo accogliendo, seppure a ... Prandelli: «La Cremonese è un modello» - La Provincia Due settimane dopo la promozione in A il tecnico annuncia il suo addio CREMONA (ITALPRESS) - Fabio Pecchia lascia la Cremonese. Lo ha annunciato ...Non sarà Fabio Pecchia a guidare la Cremonese in serie A. Il tecnico, che ha guidato i grigiorossi al ritorno in massima serie dopo 26 anni, ha annunciato l'addio con una lunga lettera aperta diffusa ...