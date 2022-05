Bernardeschi: «Con la Juve si è chiuso un cerchio. Avevamo visioni differenti» (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole dell’ormai ex bianconero Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-Juve. ULTIMA CON LA Juve – «In questi giorni pensavo che è proprio una chiusura perfetta di un cerchio, di un pezzo di vita e di carriera. Sono felice». SCELTA – «Devo dire che oggi ho parlato con i ragazzi. Ho ringraziato la società e tutto il mondo Juve che mi ha fatto sentire a casa dal primo giorno. Quando si prendono decisioni così perchè si hanno visioni differenti è una grande soddisfazione. Per me e per la Juve. Non si litiga per forza alla fine di un matrimonio. Oggi ho detto che quello che mi porterò dentro è quello che il mondo Juve mi ha trasmesso. Sono cresciuto come persona e come uomo. In questo viaggio bellissimo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022) . Le parole dell’ormai ex bianconero Federicoha parlato a Sky Sport dopo Fiorentina-. ULTIMA CON LA– «In questi giorni pensavo che è proprio una chiusura perfetta di un, di un pezzo di vita e di carriera. Sono felice». SCELTA – «Devo dire che oggi ho parlato con i ragazzi. Ho ringraziato la società e tutto il mondoche mi ha fatto sentire a casa dal primo giorno. Quando si prendono decisioni così perchè si hannoè una grande soddisfazione. Per me e per la. Non si litiga per forza alla fine di un matrimonio. Oggi ho detto che quello che mi porterò dentro è quello che il mondomi ha trasmesso. Sono cresciuto come persona e come uomo. In questo viaggio bellissimo ...

