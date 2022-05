Vaiolo delle scimmie | primo caso nel 1958 in Congo | ecco perché torna a minacciare l' Europa

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Identificato il primo caso di vaiolo delle scimmie in Italia #ANSA - rtl1025 : ?? E' stato identificato all'ospedale #Spallanzani di #Roma il primo caso in Italia di #vaiolo delle #scimmie. Si tr… - SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, aumentano i casi in Uk. Quali sono i sintomi della malattia - antoniopaddeu : RT @G_A_V_76: Arrivano a flotte dall’Africa senza controlli … ma il vaiolo delle scimmie l’ha portato un ragazzo tornato dalle Canarie !!… - marcomariani716 : Quindi ora passiamo dalla guerra al vaiolo delle scimmie ??? Il passo è un attimo. -

La conferma è arrivata questa mattina a pochi minuti dalla conferenza stampa allo Spallanzani: sono in tutto 3 i casi accertati discimmie nella Capitale. Ma ' la prima cosa che voglio dire - spiega il direttore generale dello Spallanzani Francesco Vaia - è che non c'è alcun tipo di allarme. Attualmente sono ...Da quando è stato scoperto il primo caso in Italia, non si fa altro che parlare delscimmie . Una malattia contagiosa che ha più di sessant'anni e che è tornata alla ribalta ora che si è diffusa in tutta l'Europa. Segnalata per la prima volta in Congo nel 1958 in un ...'La probabilità di una trasmissione del virus attraverso un contatto stretto, per esempio tramite l'attività sessuale, è considerata elevata - ricorda il portavoce - ma la probabilità di trasmissione ...Vaiolo delle scimmie, nuovi tre casi accertati anche in Italia, crescono le segnalazioni in Europa. Ecco dove.